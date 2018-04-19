Перший за 40 років кінотеатр відкрили у Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Ер-Ріяді вперше після майже 40-річної перерви відкрився кінотеатр. На історичну для королівства прем'єру були запрошені понад 600 осіб, включаючи членів монаршої родини, представників бізнесу, письменників, громадських діячів і журналістів, повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.
Перший за майже 40 років у Саудівській Аравії кінотеатр відкрили у новому фінансовому районі Ер-Ріяда імені короля Абдалли. Поки вхід до кінотеатру можливий тільки за запрошеннями, для всіх бажаючих кінозали будуть відкриті в травні.
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На перший показ, для якого був обраний американський супергеройський фільм “Чорна пантера”, були запрошені понад 600 осіб, включаючи членів монаршої родини, представників бізнесу, письменників, громадських діячів і журналістів.
Слід зазначити, робота кінотеатрів у Саудівській Аравії була заборонена на початку 1980-х років на тлі посилення ісламістських настроїв. Після заборони кінотеатрів жителі Саудівської Аравії були змушені виїжджати на кінопокази в Арабські Емірати або в Бахрейн.
Однак зовсім недавно Генеральна комісія з аудіовізуальним медіа почала видавати ліцензії кінотеатрам, перші з них відкриються в березні 2018 року. Ініціатором відродження кінотеатрів став наслідний принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.
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До 2030 року Міністерство культури Саудівської Аравії планує відкрити 350 кінотеатрів на 2,5 тис. залів. За розрахунками, економіці країни це має близько 24 млрд доларів, а також створити 30 тис. робочих місць.
Організатором відкриття кінозалу виступив найбільший у світі оператор кінотеатрів AMC Entertainment Holdings і його саудівський партнер Saudi Development and Investment Entertainment Company. В рамках угоди з владою AMC намір відкрити в 15 містах країни до 100 кіноцентрів.
У новому кінотеатрі поки відкритий тільки один зал, планується, що до літа їх буде чотири. Відвідувати кінотеатр зможуть і чоловіки, і жінки, без поділу залу. Але частина фільмів будуть показувати тільки жінкам, а деякі картини — тільки чоловікам. Фільми будуть проходити цензуру таким чином, щоб не порушувати моральні цінності країни.
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Всього влада має намір вкласти 64 млрд доларів у розвиток індустрії розваг. У сфері кіно Ер-Ріяд планує розвивати і популяризувати вітчизняні роботи. Цим буде займатися спеціально створений Національний комітет по кінематографії.
Нагадаємо, жінки у Саудівській Аравії зможуть крім автомобілів керувати вантажівками та мотоциклами у 2018 році.