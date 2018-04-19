Перший за 40 років кінотеатр відкрили у Саудівській Аравії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20662 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 50291 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 65606 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 66115 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 96481 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72565 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82692 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95629 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87973 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187835 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
85%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 4836 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 6304 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10704 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

17:25 • 3420 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 6448 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 65606 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187835 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342089 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276656 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14304 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13148 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 66116 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20805 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25909 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Перший за 40 років кінотеатр відкрили у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 15024 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Ер-Ріяді вперше після майже 40-річної перерви відкрився кінотеатр. На історичну для королівства прем'єру були запрошені понад 600 осіб, включаючи членів монаршої родини, представників бізнесу, письменників, громадських діячів і журналістів, повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.

Перший за 40 років кінотеатр відкрили у Саудівській Аравії

Перший за майже 40 років у Саудівській Аравії кінотеатр відкрили у новому фінансовому районі Ер-Ріяда імені короля Абдалли. Поки вхід до кінотеатру можливий тільки за запрошеннями, для всіх бажаючих кінозали будуть відкриті в травні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінки в Саудівській Аравії отримали право служити в армії

На перший показ, для якого був обраний американський супергеройський фільм “Чорна пантера”, були запрошені понад 600 осіб, включаючи членів монаршої родини, представників бізнесу, письменників, громадських діячів і журналістів.

Слід зазначити, робота кінотеатрів у Саудівській Аравії була заборонена на початку 1980-х років на тлі посилення ісламістських настроїв. Після заборони кінотеатрів жителі Саудівської Аравії були змушені виїжджати на кінопокази в Арабські Емірати або в Бахрейн.

Однак зовсім недавно Генеральна комісія з аудіовізуальним медіа почала видавати ліцензії кінотеатрам, перші з них відкриються в березні 2018 року. Ініціатором відродження кінотеатрів став наслідний принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінкам у Саудівській Аравії дозволили відкривати власний бізнес

До 2030 року Міністерство культури Саудівської Аравії планує відкрити 350 кінотеатрів на 2,5 тис. залів. За розрахунками, економіці країни це має близько 24 млрд доларів, а також створити 30 тис. робочих місць.

Організатором відкриття кінозалу виступив найбільший у світі оператор кінотеатрів AMC Entertainment Holdings і його саудівський партнер Saudi Development and Investment Entertainment Company. В рамках угоди з владою AMC намір відкрити в 15 містах країни до 100 кіноцентрів.

У новому кінотеатрі поки відкритий тільки один зал, планується, що до літа їх буде чотири. Відвідувати кінотеатр зможуть і чоловіки, і жінки, без поділу залу. Але частина фільмів будуть показувати тільки жінкам, а деякі картини — тільки чоловікам. Фільми будуть проходити цензуру таким чином, щоб не порушувати моральні цінності країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Саудівської Аравії жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі

Всього влада має намір вкласти 64 млрд доларів у розвиток індустрії розваг. У сфері кіно Ер-Ріяд планує розвивати і популяризувати вітчизняні роботи. Цим буде займатися спеціально створений Національний комітет по кінематографії.

Нагадаємо, жінки у Саудівській Аравії зможуть крім автомобілів керувати вантажівками та мотоциклами у 2018 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,337.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.22