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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

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Перший вихід в старті за сезон: Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Челсі"

Київ • УНН

 • 12541 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" півзахисника національної збірної України Олександра Зінченка в Лондоні зустрічався із "Челсі", інформує УНН з посиланням на УАФ.

Перший вихід в старті за сезон: Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Челсі"

Наш футболіст уперше в поточному чемпіонаті вийшов у стартовому складі "Містян" і відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 3:1.

Ще у першій половині за гостей забивали Гюндоган, Фоден та Де Брюйне. Тільки в додатковий до гри час за лондонців відзначився Хадсон-Одоі.

Зауважимо, що 2021 рік підопічні Хосепа Гвардіоли розпочинають із 29-ма очками на п'ятому місці в турнірній таблиці тамтешньої Прем'єр-ліги. "Челсі" (26) йде 8-м.

Українські Національні Новини

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