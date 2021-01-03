Перший вихід в старті за сезон: Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" обіграти "Челсі"

Наш футболіст уперше в поточному чемпіонаті вийшов у стартовому складі "Містян" і відіграв повну зустріч, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 3:1.

Ще у першій половині за гостей забивали Гюндоган, Фоден та Де Брюйне. Тільки в додатковий до гри час за лондонців відзначився Хадсон-Одоі.

Зауважимо, що 2021 рік підопічні Хосепа Гвардіоли розпочинають із 29-ма очками на п'ятому місці в турнірній таблиці тамтешньої Прем'єр-ліги. "Челсі" (26) йде 8-м.