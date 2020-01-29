Перший в історії українець став гравцем легендарної баскетбольної команди Harlem Globetrotters
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Дворазовий чемпіон світу з данку Дмитро “Smoove” Кривенко став учасником легендарної розважальної команди Harlem Globetrotters, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Кривенко став першим українцем за 97-річну історію колективу. Нашого гравця прийняли до команди разом з китайцем Лакі Янгом та поляком Деззлом Кідоном. Загалом у Harlem Globetrotters виступали два десятки іноземців.
Новачків вже включили до Harlem Globetrotters під світове турне, у ході якого вони завітають до понад 30-ти країн світу.
“Мрія збулась. Перший в історії „Harlem Globetrotters“ гравець з України”, — сказав Кривенко за допомогою сторінки у Facebook.
Примітно, що Harlem Globetrotters прославилася на весь світ найяскравішими баскетбольними трюками, шоу з поєднанням спортивних та театральних елементів.
Нагадаємо, що Кривенко перемагав у змаганнях данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3×3 2016 та 2018 років.