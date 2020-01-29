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Первый в истории украинец стал игроком легендарной баскетбольной команды Harlem Globetrotters

Киев • УНН

 • 38636 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Двукратный чемпион мира по Данко Дмитрий “Smoove” Кривенко стал участником легендарной развлекательной команды Harlem Globetrotters, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Первый в истории украинец стал игроком легендарной баскетбольной команды Harlem Globetrotters

Кривенко стал первым украинцем за 97-летнюю историю коллектива. Нашего игрока приняли в команду вместе с китайцем Лаки Янгом и поляком Деззлом Кидоном. Всего в Harlem Globetrotters выступали два десятка иностранцев.

Новичков уже включили в Harlem Globetrotters под мировое турне, в ходе которого они посетят более 30-ти стран мира.

“Мечта сбылась. Первый в истории „Harlem Globetrotters“ игрок из Украины”, — сказал Кривенко с помощью страницы в Facebook.

Примечательно, что Harlem Globetrotters прославилась на весь мир яркими баскетбольными трюками, шоу с сочетанием спортивных и театральных элементов.

Напомним, что Кривенко побеждал в соревнованиях данкеров на чемпионатах мира по баскетболу 3 × марта 2016 и 2018 годов.

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