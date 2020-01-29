Первый в истории украинец стал игроком легендарной баскетбольной команды Harlem Globetrotters
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Двукратный чемпион мира по Данко Дмитрий “Smoove” Кривенко стал участником легендарной развлекательной команды Harlem Globetrotters, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Кривенко стал первым украинцем за 97-летнюю историю коллектива. Нашего игрока приняли в команду вместе с китайцем Лаки Янгом и поляком Деззлом Кидоном. Всего в Harlem Globetrotters выступали два десятка иностранцев.
Новичков уже включили в Harlem Globetrotters под мировое турне, в ходе которого они посетят более 30-ти стран мира.
“Мечта сбылась. Первый в истории „Harlem Globetrotters“ игрок из Украины”, — сказал Кривенко с помощью страницы в Facebook.
Примечательно, что Harlem Globetrotters прославилась на весь мир яркими баскетбольными трюками, шоу с сочетанием спортивных и театральных элементов.
Напомним, что Кривенко побеждал в соревнованиях данкеров на чемпионатах мира по баскетболу 3 × марта 2016 и 2018 годов.