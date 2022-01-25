Перший сніг за 29 років в Анталії: потужний сніговий шторм приніс негоду на Балкани

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Автомагістралі та дороги в Стамбулі та його околицях були завалені снігом після того, як сніговий шторм обрушився на місто з населенням близько 16 мільйонів людей, яке охоплює європейський та азіатський континенти, у деяких районах накопичилося понад 80 сантиметрів снігу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що снігопад у Стамбулі та його околицях триватиме до четверга, і закликав людей не виїжджати приватними автомобілями без потреби.

Влада призупинила польоти в аеропорту Стамбула, де в понеділок під вагою снігу впав дах вантажного об'єкта, з міркувань безпеки. Турецькі авіалінії заявили, що призупинили польоти до півночі. Другий аеропорт Стамбула, Сабіха Гьокчен, також обслуговує обмежену кількість рейсів.

Сувора погода також призвела до рідкісних снігопадів на курортах південно-західного регіону Туреччини, включаючи Бодрум та Датчу. У центрі міста Анталья на середземноморському узбережжі Туреччини випав перший снігопад за 29 років.

Ситуація на Балканах

В Афінах рятувальники все ще намагаються звільнити близько 200-300 водіїв, які застрягли на головній автомагістралі, яка проходить через Афіни та сполучає грецьку столицю з міжнародним аеропортом міста.

Влада та управління шосе зазнали різкої критики за те, що допустили ситуацію, в якій водії застрягли на довгий час.

Прем'єр-міністр Греції пообіцяв кожному водієві, який опинився у пастці, компенсацію у розмірі 2000 євро (2265 доларів США).

Влада оголосила вівторок та середу вихідним днем, закрила школи, державні установи та приватні підприємства, за винятком аптек, супермаркетів та автозаправних станцій.

Другий рік поспіль Греція переживає страшну снігову бурю. Минулого року за аналогічною лютневою погодою десятки тисяч дерев було повалено під вагою снігу на міських вулицях, у парках та лісах навколо Афін.

Балкани також були охоплені морозною погодою. В Сербії, Чорногорії, Боснії та Хорватії температура опустилася нижче за нуль.

Влада Чорногорії заявила, що найнижча температура була підтверджена в північному селі Косаниця, опустившись до -33,2 C. Раніше найнижча зареєстрована температура була -32 C ще 1985 року у північному місті Рожаї.

У Хорватії влада закликала людей бути обережними, одягатися тепліше, уникати фізичних навантажень. У Боснії у вівторок вранці в столиці Сараєво було зафіксовано лід, що утворився на ділянці річки Міляцька після -15 градусів за Цельсієм.

Снігопад зафіксували навіть в Сирії, де сніг порушив доставку допомоги сім'ям переміщених осіб, які проживають у наметових таборах.