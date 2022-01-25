Первый снег за 29 лет в Анталии: мощный снежный шторм принес непогоду на Балканы

Детали

Автомагистрали и дороги в Стамбуле и его окрестностях были завалены снегом после того, как снежный шторм обрушился на город с населением около 16 миллионов человек, который охватывает европейский и азиатский континенты, в некоторых районах накопилось более 80 сантиметров снега.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что снегопад в Стамбуле и его окрестностях продлится до четверга, и призвал людей не выезжать частными автомобилями без надобности.

Власти приостановили полеты в аэропорту Стамбула, где в понедельник под тяжестью снега рухнула крыша грузового объекта, из соображений безопасности. Турецкие авиалинии заявили, что приостановили полеты до полуночи. Второй аэропорт Стамбула, Сабиха Гёкчен, также обслуживает ограниченное количество рейсов.

Суровая погода также привела к редким снегопадам на курортах юго-западного региона Турции, включая Бодрум и Датчу. В центре города Анталья на средиземноморском побережье Турции выпал первый снегопад за 29 лет.

Ситуация на Балканах

В Афинах спасатели все еще пытаются откопать около 200-300 водителей, которые застряли на главной автомагистрали, которая проходит через Афины и соединяет греческую столицу с международным аэропортом города.

Власти и управление шоссе подверглись резкой критике из-за то, что допустили ситуацию, в которой водители застряли на долгое время.

Премьер-министр Греции пообещал каждому водителю, оказавшемуся в ловушке, компенсацию в размере 2000 евро (2265 долларов США).

Власти объявили вторник и среду выходным днем, закрыли школы, государственные учреждения и частные предприятия, за исключением аптек, супермаркетов и автозаправочных станций.

Второй год подряд Греция переживает страшную снежную бурю. В прошлом году, аналогичная февральская погода повалила десятки тысяч деревьев под тяжестью снега на городских улицах, в парках и лесах вокруг Афин.

Балканы также были охвачены морозной погодой. В Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии температура опустилась ниже нуля.

Власти Черногории заявили, что самая низкая температура была подтверждена в северной деревне Косаница, опустившись до -33,2 C. Ранее самая низкая зарегистрированная температура была -32 C еще в 1985 году в северном городе Рожае.

В Хорватии власти призвали людей быть осторожными, одеваться теплее, избегать физических нагрузок. В Боснии во вторник утром в столице Сараево был зафиксирован лед, что образовался на участке реки Миляцкая после -15 градусов по Цельсию.

Снегопад зафиксировали даже в Сирии, где снег нарушил доставку помощи семьям перемещенных лиц, которые проживают в палаточных лагерях.