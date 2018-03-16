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Перший рік роботи Українського інституту коштуватиме 20 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На 2018 рік у МЗС передбачають виділення на проект Українського інституту близько 20 мільйонів гривень. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Тематичної прес-конференції, присвяченої конкурсу на посаду директора “Українського інституту”, передає кореспондент УНН.

“По-перше, на цей рік ми передбачили близько 20 млн грн, але це для початку, для першого поштовху. Ми працюємо з депутатами Верховної Ради для того, щоб збільшити це фінансування після того, як інститут реально почне роботу”, — зазначив він.

Міністр підкреслив, що окрім бюджетних, проект інституту залучає грантові кошти.

“Все що ми залучимо, ми використаємо в наших проектах — це буде компетенція проектної команди, що працюватиме в Українському інституті. Певні ідеї вже є, ми над ними працюємо. Щодо головного офісу — зараз є декілька опцій, ми їх вивчаємо”, — додав він.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Українського інституту при МЗС розпочався 12 березня цього року.

Українські Національні Новини

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