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Первый год работы Украинского института будет стоить 20 млн грн

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В 2018 году в МИД предусматривают выделение на проект Украинского института около 20 млн грн. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время тематической пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.

"Во-первых, на этот год мы предусмотрели около 20 млн грн, но это для начала, для первого толчка. Мы работаем с депутатами Верховной Рады для того, чтобы увеличить это финансирование после того, как институт реально начнет работу", - отметил он.

Министр подчеркнул, что кроме бюджетных, проект института привлекает гранты.

"Все что мы привлечем, мы используем в наших проектах - это будет компетенция проектной команды, которая будет работать в Украинском институте. Определенные идеи уже есть, мы над ними работаем. Что касается главного офиса - сейчас есть несколько опций, мы их изучаем", - добавил он.

Напомним, конкурс на должность директора Украинского института при МИД начался 12 марта этого года.

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