Первый год работы Украинского института будет стоить 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В 2018 году в МИД предусматривают выделение на проект Украинского института около 20 млн грн. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время тематической пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора "Украинского института", передает корреспондент УНН.
"Во-первых, на этот год мы предусмотрели около 20 млн грн, но это для начала, для первого толчка. Мы работаем с депутатами Верховной Рады для того, чтобы увеличить это финансирование после того, как институт реально начнет работу", - отметил он.
Министр подчеркнул, что кроме бюджетных, проект института привлекает гранты.
"Все что мы привлечем, мы используем в наших проектах - это будет компетенция проектной команды, которая будет работать в Украинском институте. Определенные идеи уже есть, мы над ними работаем. Что касается главного офиса - сейчас есть несколько опций, мы их изучаем", - добавил он.
Напомним, конкурс на должность директора Украинского института при МИД начался 12 марта этого года.