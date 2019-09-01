Перший гол після травми: Ярмоленко відзначився за "Вест Хем"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У четвертому турі Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" футболіста національної збірної України Андрія Ярмоленка приймав "Норвіч", інформує кореспондент УНН.
У першому таймі рахунок відкрив французький форвард-новачок "молотобійців" Халлер. На 56 хвилині настав час українця. Ярмоленко на правому фланзі атаки перехопив м'яч у суперника, увірвався з ним до штрафної і передачею знайшов партнера. Після удару представника "Вест Хему", м'яч відлетів до Ярмоленка і український вінгер ударом зльоту надіслав його у сітку, встановивши остаточний результат 2:0.
Зазначимо, що на 71 хвилині українці змінив шотландець Роберт Снодграсс.
Примітно, що для українця даний гол став першим у сезоні, та першим після повернення від травми ноги, яку він отримав ще у минулому році.
Крім того додамо, на даний момент в турнірній таблиці "Вест Хем" піднявся на п'яте місце. В активі команди Ярмоленко 7 очок.