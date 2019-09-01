Первый гол после травмы: Ярмоленко отличился за "Вест Хэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В четвертом туре Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" футболиста национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко принимал "Норвич", передает корреспондент УНН.
В первом тайме счет открыл французский форвард-новичок "молотобойцев" Халлер. На 56 минуте пора украинском. Ярмоленко на правом фланге атаки перехватил мяч у соперника, ворвался с ним в штрафную и передачей нашел партнера. После удара представителя "Вест Хэма", мяч отлетел к Ярмоленко, и украинский вингер ударом слета послал его в сетку, установив окончательный результат 2:0.
Отметим, что на 71 минуте украинцы сменил шотландец Роберт Снодграсс.
Примечательно, что для украинца данный гол стал первым в сезоне, и первым после возвращения от травмы ноги, которую он получил еще в прошлом году.
Кроме того добавим, на данный момент в турнирной таблице "Вест Хэм" поднялся на пятое место. В активе команды Ярмоленко 7 очков.