Перша жінка-командир МКС пішла на пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Американська астронавтка Пеггі Уїтсон, яка стала першою жінкою-командиром Міжнародної космічної станції (МКС), пішла на пенсію, заявив директор NASA Джеймс Брайденстайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайті американського космічного агентства.
“Пеггі Уїтсон є свідченням сили американського духу. Її рішучість, сила розуму, характер, любов до науки, досліджень і відкриттів надихали NASA і Америку”, — сказав він.
Брайденстайн також нагадав, що Уїтсон встановила рекорд із перебування в космосі серед жінок.
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Як раніше повідомляв УНН, бомбардування ВМС США бази ВПС Сирії Шайрат ракетами “Tomahawk E”, під час якого була знищена п’ята частина всієї бойової авіації армії Асада, була виконана командоркою ВМС США Андріаною Слоу, яка дуже легко довела, що жінка може бути професіоналом у традиційно “чоловічих” сферах.
Нагадаємо, 27 травня поточного року американський астронавт Алан Бін, відомий у тому числі тим, що став четвертою людиною, яка ступила на поверхню Місяця, помер на 87-му році життя.