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Перша спроба Великої Британії самостійно вивести супутники на орбіту закінчилася невдало

Київ • УНН

 • 692486 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Перший космічний пуск з території Великої Британії, який також став першим пуском з території Західної Європи, завершився невдачею. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену компанією Virgin Orbit.

Перша спроба Великої Британії самостійно вивести супутники на орбіту закінчилася невдало

Планувалося, що за допомогою ракети повітряного базування планувалося вивести на орбіту 9 невеликих супутників.

Деталі

Спеціально модифікований для запусків Boeing 747, який отримав ім'я Cosmic Girl, злетів з космодрому в Корнуолл о 22:02 за місцевим часом з 21-метровою ракетою-носієм LauncherOne. На висоті понад 10 тисяч метрів о 02:09, коли літак перебував над південно-західним узбережжям Ірландії, ракета успішно відокремилася від літака і включила головний двигун. Через 3,5 хвилини перший щабель завершивши свою роботу успішно відокремившись. Але надалі відбулася, як повідомили у компанії, «невідома аномалія», яка завадила ракеті продовжувати рух. Ракета спалахнула над Атлантичним океаном на висоті 10 670 метрів. Літак же успішно повернувся на аеродром.

Наразі проводиться розслідування інциденту.

Компанія Virgin Orbit заснована Річардом Бренсоном. Компанія вже здійснила чотири успішні запуски з космодрому в США.

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