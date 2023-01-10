Первая попытка Великобритании самостоятельно вывести спутники на орбиту закончилась неудачно

Планировалось, что с помощью ракеты воздушного базирования планировалось вывести на орбиту 9 небольших спутников.

Детали

Специально модифицированный для запусков Boeing 747, получивший имя Cosmic Girl, взлетел с космодрома в Корнуолле в 22:02 по местному времени с 21-метровой ракетой-носителем LauncherOne. На высоте более 10 тысяч метров в 02:09, когда самолет находился над юго-западным побережьем Ирландии, ракета успешно отделилась от самолета и включила главный двигатель. Через 3,5 минуты первая ступень завершив свою работу успешно отделившись. Но в дальнейшем произошла, как сообщили в компании, «неизвестная аномалия», которая помешала ракете продолжать движение. Ракета вспыхнула над Атлантическим океаном на высоте 10 670 метров. Самолет же успешно вернулся на аэродром.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Компания Virgin Orbit основанна Ричардом Брэнсоном. Компания уже осуществила четыре успешных запуска с космодрома в США.