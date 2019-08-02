Перша перемога за 840 днів: найгірший клуб Британії перервав серію поразок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Шотландський ФК "Форт-Вільям" зупинив одну з найдовших серій поразок у футболі, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Найгірша команда Великої Британії нарешті знайшла спосіб перемогти після 840 днів без перемоги. "Форт Вільям" у матчі "Кубка Півночі Шотландії" розбив "Нерн Каунті" з рахунком 5:2.
Примітно, смуга поразок шотландців тривала 72 матчі, що закріпила за ними статус найгіршого клубу Великої Британії.
Варто відзначити, що минулий сезон "Форт-Вільям" завершив з різницею в 221 пропущений гол.