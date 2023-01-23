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Перша біла картка у футболі: матч кубка Португалії між жіночими командами увійде в історію

Київ • УНН

 • 3279835 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. 21 січня відбувся матч кубка Португалії між жіночими командами “Бенфіки” та “Спортінга” під час якого вперше в історії арбітерка зустрічі Катаріна Кампуш використала білу картку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter В24.

Перша біла картка у футболі: матч кубка Португалії між жіночими командами увійде в історію

Деталі

Наприкінці першого тайму, коли “Бенфіка” перемагала з рахунком 3-0, на лаві для запасних комусь стало погано. Медики обох команд терміново пішли туди, щоб надати допомогу. Катаріна Кампуш не залишила цей вчинок непоміченим та показала медикам обох команд по білій картці. Вчинок викликав здивування в спеціалістів.

Проте, біла картка — це частина нової ініціативи в Португалії, Цю картку показують для визнання та похвали клубів за чесну гру, на відміну від червоної та жовтої карток, котрі використовують для попередження та вилучення з гри відповідно. Зазначається, що ідею створили для зміцнення етичних цінностей у спорті.

У чвертьфіналі перемогу здобула “Бенфіка” з рахунком 5-0.

Додамо

Жовта та червоні картки були запроважені в 1970 році на чемпіонаті світу з футболу у Мексиці. Натомість білу картку запропонував ввести вже у 2015 році тодішній президент УЄФА Мішель Платіні, але з іншим її значенням. Він пропонував, щоб біла картка означала видалення футболіста з поля лише на 10 хв, але таку ідею не реалізували.

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