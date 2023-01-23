Первая белая карточка в футболе: матч кубка Португалии между женскими командами войдет в историю

Детали

В конце первого тайма, когда “Бенфика” побеждала с счетом 3-0, на скамейке запасных кому-то стало плохо. Медики обеих команд срочно пошли туда, чтобы оказать помощь. Катарина Кампуш не оставила этот поступок незамеченным и показала медикам обеих команд по белой карточке. Поступок вызвал недоумение у специалистов.

Однако, белая карточка — это часть новой инициативы в Португалии. Эту карточку показывают для признания и похвалы клубов за честную игру, в отличие от красной и желтой карточек, которые используют для предупреждения и удаления из игры соответственно. Отмечается, что идею создали для укрепления этических ценностей в спорте.

В четвертьфинале победу одержала “Бенфика” с счетом 5-0.

Добавим

Желтая и красные карточки были введены в 1970 году на чемпионате мира по футболу в Мексике. Зато белую карточку предложил ввести уже в 2015 году тогдашний президент УЕФА Мишель Платини, но с другим ее значением. Он предлагал, чтобы белая карточка означала удаление футболиста с поля только на 10 мин, но такую идею не реализовали.