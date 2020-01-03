Перейменування "Голландії" у Нідерланди обійдеться в 200 тис. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Реформа назви Нідерландів обійдеться країні у 200 тисяч євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на euronews.
"З 1 січня 2020 року Нідерланди перестали називатися "Голландією". Раніше саме ця назва фігурувала на офіційному логотипі королівства. Тепер держустанови, школи, виші, приватні компанії та ЗМІ повинні використовувати лише його офіційну назву... Реформа назви країни обійдеться бюджету королівства в 200 тисяч євро", - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що влада вважає, що завдяки ребрендингу іноземці зацікавляться менш розвиненими напрямами, що дозволить пом'якшити навантаження на такі традиційні туристичні міста, як Амстердам, Харлем або Гаага.
Нагадаємо, Нідерланди офіційно припинили використання назви "Голландія".