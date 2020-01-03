Переименование "Голландии" в Нидерланды обойдется в 200 тыс. евро

"С 1 января 2020 года Нидерланды перестали называться "Голландией". Ранее именно это название фигурировало на официальном логотипе королевства. Теперь госучреждения, школы, вузы, частные компании и СМИ должны использовать только его официальное название… Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что власти полагают, что благодаря ребрендингу иностранцы заинтересуются менее развитыми направлениями, что позволит смягчить нагрузку на такие традиционные туристические города, как Амстердам, Харлем или Гаага.

Напомним, Нидерланды официально прекратили использование названия "Голландия".