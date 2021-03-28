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Переворот у М'янмі: МЗС Німеччини відреагувало на криваві розгони акцій протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Глава МЗС ФРН Хайко Маас засудив застосування сили проти демонстрантів військовими М’янми. Текст заяви поширила в неділю пресслужба відомства, пише УНН.

Деталі

“Новини, що надходять з М’янми шокують, — сказав Маас. — Разом з нашими партнерами ми продовжимо виступати за те, щоб це безглузде насильство, яке з дня день все більше виходить з-під контролю, припинилося і щоб М’янма могла повернутися на шлях демократії”.

Контекст

Раніше видання The Irrawaddy повідомило, що під час розгону протестів в різних містах М’янми в суботу загинули щонайменше 102 людини. За його даними, загальна кількість жертв за весь час протестів досягло 429.

М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які жорстко присікаються силами безпеки.

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