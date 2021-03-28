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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34844 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51469 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105278 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141219 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193763 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192571 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278192 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 17:53 • 157798 просмотра

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Переворот в Мьянме: МИД Германии отреагировало на кровавые разгоны акций протеста

Переворот в Мьянме: МИД Германии отреагировало на кровавые разгоны акций протеста

Киев  •  УНН

 • 13647 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил применение силы против демонстрантов военными Мьянмы. Текст заявления распространила в воскресенье пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Детали

“Поступающие из Мьянмы новости шокируют, — сказал Маас. — Вместе с нашими партнерами мы продолжим выступать за то, чтобы это бессмысленное насилие, которое изо дня день все больше выходит из-под контроля, прекратилось и чтобы Мьянма могла вернуться на путь демократии”.

Контекст

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По его данным, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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