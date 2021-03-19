Перевірена роками технологія: епідеміолог назвала ТОП-3 особливості вакцини CoronaVac

1. Перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю

“До цієї вакцини дуже велика довіра у світі, хоч і були певні спроби скомпрометувати її. Вона достатньо ефективна, добре себе зарекомендувала. Технологія інактивованих вакцин, якою й є CoronaVac, багаторічно перевірена, виставлена, зрозуміла, а наслідки від використання цієї вакцини прогнозовані. До того ж виробляє фірма, яка має дуже високий авторитет у світі: вони роблять вакцини та всіх найсуворіших міжнародних правил дотримуються”, — розповіла Наталія Виноград.

2. Має перевагу: містить всі антигени коронавірусу

“Друга важлива особливість — це те, що вона не викликає якихось застережень, попри те, що збудник новий, багато незрозумілих з ним аспектів, але зрозуміла добре його структура. І тут вакцина CoronaVac має перевагу: містить всі антигени, які в той чи інший спосіб будуть задіювати імунну систему на захист”, — пояснила епідеміолог.

3. Температурні параметри зберігання та постачання у формі шприців

“Третя позиція стосовно CoronaVac, яка викликає довіру, стосується логістики. Температурні параметри такі, яких ми готові легко дотримуватись: температура холодильника. Тобто, холодовий ланцюг адекватний, як і на всі решту вакцин від інших вірусів. До того ж, постачається у вигляді дозованого шприца, що відразу виключає людський фактор чи будь-яку помилку. А ще значно спрощує виконання: взяв готове і не треба возитися, що спростить і роботу для персоналу”, — підсумувала професорка.

Доповнення

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer. Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.