Перевірена роками технологія: епідеміолог назвала ТОП-3 особливості вакцини CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вакцина CoronaVac виробництва Sinovac Biotech – це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу, яка перевірена роками. Вона вже встигла добре зарекомендувати себе у світі як надійна, зрозуміла та безпечна вакцина. Доктор медичних наук, професор, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград назвала УНН три особливості вакцини CoronaVac, принцип дії якої заснований на перевіреній роками технології.
1. Перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю
“До цієї вакцини дуже велика довіра у світі, хоч і були певні спроби скомпрометувати її. Вона достатньо ефективна, добре себе зарекомендувала. Технологія інактивованих вакцин, якою й є CoronaVac, багаторічно перевірена, виставлена, зрозуміла, а наслідки від використання цієї вакцини прогнозовані. До того ж виробляє фірма, яка має дуже високий авторитет у світі: вони роблять вакцини та всіх найсуворіших міжнародних правил дотримуються”, — розповіла Наталія Виноград.
2. Має перевагу: містить всі антигени коронавірусу
“Друга важлива особливість — це те, що вона не викликає якихось застережень, попри те, що збудник новий, багато незрозумілих з ним аспектів, але зрозуміла добре його структура. І тут вакцина CoronaVac має перевагу: містить всі антигени, які в той чи інший спосіб будуть задіювати імунну систему на захист”, — пояснила епідеміолог.
3. Температурні параметри зберігання та постачання у формі шприців
“Третя позиція стосовно CoronaVac, яка викликає довіру, стосується логістики. Температурні параметри такі, яких ми готові легко дотримуватись: температура холодильника. Тобто, холодовий ланцюг адекватний, як і на всі решту вакцин від інших вірусів. До того ж, постачається у вигляді дозованого шприца, що відразу виключає людський фактор чи будь-яку помилку. А ще значно спрощує виконання: взяв готове і не треба возитися, що спростить і роботу для персоналу”, — підсумувала професорка.
Доповнення
Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).
Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer. Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.