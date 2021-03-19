Проверенная годами технология: эпидемиолог назвала ТОП-3 особенности вакцины CoronaVac

1. Проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью

"К этой вакцине очень большое доверие в мире, хотя и были определенные попытки скомпрометировать ее. Она достаточно эффективна, хорошо себя зарекомендовала. Технология инактивированных вакцин, которой и является CoronaVac, многолетне проверена, выставлена, понятна, а последствия от использования этой вакцины прогнозируемы. К тому же производит фирма, которая имеет очень высокий авторитет в мире: они делают вакцины и всех суровых международных правил придерживаются", - рассказала Наталья Виноград.

2. Имеет преимущество: содержит все антигены коронавируса

"Вторая важная особенность - это то, что она не вызывает каких-либо замечаний, несмотря на то, что возбудитель новый, много непонятных с ним аспектов, но понятна хорошо его структура. И здесь вакцина CoronaVac имеет преимущество: содержит все антигены, которые в той или иной степени будут задействовать иммунную систему на защиту", - пояснила эпидемиолог.

3. Температурные параметры хранения и поставка в форме шприцев

"Третья позиция относительно CoronaVac, которая вызывает доверие, касается логистики. Температурные параметры такие, которых мы готовы легко придерживаться: температура холодильника. То есть, холодовая цепь адекватная, как и на все остальные вакцины от других вирусов. К тому же, поставляется в виде дозированного шприца, что сразу исключает человеческий фактор или любую ошибку. А еще значительно упрощает выполнение: взял готовое и не надо возиться, что упростит и работу для персонала", - подытожила профессор.

Дополнение

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставки CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что до конца марта - в начале апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer. Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.