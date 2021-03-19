Проверенная годами технология: эпидемиолог назвала ТОП-3 особенности вакцины CoronaVac
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вакцина CoronaVac производства Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса, которая проверена годами. Она уже успела хорошо зарекомендовать себя в мире как надежная, понятная и безопасная вакцина. Доктор медицинских наук, профессор, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград назвала УНН три особенности вакцины CoronaVac, принцип действия которой основан на проверенной годами технологии.
1. Проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью
"К этой вакцине очень большое доверие в мире, хотя и были определенные попытки скомпрометировать ее. Она достаточно эффективна, хорошо себя зарекомендовала. Технология инактивированных вакцин, которой и является CoronaVac, многолетне проверена, выставлена, понятна, а последствия от использования этой вакцины прогнозируемы. К тому же производит фирма, которая имеет очень высокий авторитет в мире: они делают вакцины и всех суровых международных правил придерживаются", - рассказала Наталья Виноград.
2. Имеет преимущество: содержит все антигены коронавируса
"Вторая важная особенность - это то, что она не вызывает каких-либо замечаний, несмотря на то, что возбудитель новый, много непонятных с ним аспектов, но понятна хорошо его структура. И здесь вакцина CoronaVac имеет преимущество: содержит все антигены, которые в той или иной степени будут задействовать иммунную систему на защиту", - пояснила эпидемиолог.
3. Температурные параметры хранения и поставка в форме шприцев
"Третья позиция относительно CoronaVac, которая вызывает доверие, касается логистики. Температурные параметры такие, которых мы готовы легко придерживаться: температура холодильника. То есть, холодовая цепь адекватная, как и на все остальные вакцины от других вирусов. К тому же, поставляется в виде дозированного шприца, что сразу исключает человеческий фактор или любую ошибку. А еще значительно упрощает выполнение: взял готовое и не надо возиться, что упростит и работу для персонала", - подытожила профессор.
Дополнение
Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).
Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставки CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что до конца марта - в начале апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer. Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.