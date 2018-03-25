Перестрілка у одній з фавел Ріо-де-Жанейро: щонайменше 7 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Жертвами перестрілки з поліцією в одній з фавел Ріо-де-Жанейро стали щонайменше семеро осіб, заявили в поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Jornal O Globo.
Інцидент стався, коли поліцейський патруль увійшов в фавелу для пошуку підозрюваних у вбивстві співробітника поліції тижнем раніше. До того моменту правоохоронці вже знайшли стрілецьку зброю і гранати, які використовувалися в попередньому нападі. Патруль був атакований, в результаті чого сім нападників були вбиті і ще кілька поранені.
В той же час місцеві ЗМІ стверджують, що загиблих як-мінімум восьмеро.
Фавелла, в яку увійшов поліцейський патруль, контролюється Червоною командою — одним з найбільших злочинних угруповань, що займається незаконним обігом наркотиків.
Як повідомляв УНН, нещодавно депутат муніципальних зборів Ріо-де-Жанейро Маріелі Франку була убита в центрі цього міста.