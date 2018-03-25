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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Перестрелка в одной из фавел Рио-де-Жанейро: минимум 7 погибших

Перестрелка в одной из фавел Рио-де-Жанейро: минимум 7 погибших

Киев  •  УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Жертвами перестрелки с полицией в одной из фавел Рио-де-Жанейро стали по меньшей мере семь человек, заявили в полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Jornal O Globo.

Инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавелу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей ранее. К тому моменту правоохранители уже нашли стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении. Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.

В то же время местные СМИ утверждают, что погибших как минимум восемь.

Фавелла, в которую вошел полицейский патруль, контролируется Красной командой — одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщал УНН, недавно депутат муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэле Франку была убита в центре этого города.

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