Перестрілка у Кропивницькому, оголошено план-перехоплення

“Надійшла інформація, що мешканці чують постріли. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, конфлікт стався між пасажирами двох іномарок. При огляді місця події були знайдені гільзи. По них можемо стверджувати, що автоматична зброя не застосовувалась”, — повідомили в ГУ НП в області.

У правоохоронних повідомляють, що в обласному центрі оголошено “план-перехоплення”.

Нагадаємо, 8 квітня у Львові відбулась стрілянина біля нічного клубу.

Фото: Точка доступу