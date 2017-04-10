Перестрілка у Кропивницькому, оголошено план-перехоплення
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. Перестрілка сталася в обласному центрі на 101-му мікрорайоні Кропивницького близько 20.00. Про це повідомляє кореспондент УНН, інформацію підтвердили у ГУ НП області.
“Надійшла інформація, що мешканці чують постріли. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, конфлікт стався між пасажирами двох іномарок. При огляді місця події були знайдені гільзи. По них можемо стверджувати, що автоматична зброя не застосовувалась”, — повідомили в ГУ НП в області.
У правоохоронних повідомляють, що в обласному центрі оголошено “план-перехоплення”.
Нагадаємо, 8 квітня у Львові відбулась стрілянина біля нічного клубу.
Фото: Точка доступу