Перестрелка в Кропивницком, объявлен план-перехват
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Перестрелка произошла в областном центре на 101-м микрорайоне Кропивницкого около 20:00. Об этом сообщает корреспондент УНН, информацию подтвердили в ГУ НП области.
“Поступила информация, что жители слышат выстрелы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, конфликт произошел между пассажирами двух иномарок. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. По ним можно утверждать, что автоматическое оружие не применялось ”, - сообщили в ГУ НП в области.
В правоохранительных сообщают, что в областном центре объявлен “план-перехват”.
Напомним, 8 апреля во Львове состоялась стрельба возле ночного клуба .
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