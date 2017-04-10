Перестрелка в Кропивницком, объявлен план-перехват

“Поступила информация, что жители слышат выстрелы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, конфликт произошел между пассажирами двух иномарок. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. По ним можно утверждать, что автоматическое оружие не применялось ”, - сообщили в ГУ НП в области.

В правоохранительных сообщают, что в областном центре объявлен “план-перехват”.

Напомним, 8 апреля во Львове состоялась стрельба возле ночного клуба .

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