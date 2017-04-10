Перестрелка в Кропивницком, объявлен план-перехват

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57443 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106399 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163722 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120199 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113797 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105114 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155938 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перестрелка в Кропивницком, объявлен план-перехват

Перестрелка в Кропивницком, объявлен план-перехват

Киев  •  УНН

 • 21245 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. Перестрелка произошла в областном центре на 101-м микрорайоне Кропивницкого около 20:00. Об этом сообщает корреспондент УНН, информацию подтвердили в ГУ НП области.

“Поступила информация, что жители слышат выстрелы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, конфликт произошел между пассажирами двух иномарок. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. По ним можно утверждать, что автоматическое оружие не применялось ”, - сообщили в ГУ НП в области.

В правоохранительных сообщают, что в областном центре объявлен “план-перехват”.

Напомним, 8 апреля во Львове состоялась стрельба возле ночного клуба .

Фото: Точка доступа

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