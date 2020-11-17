Перерва у ВР затягнулася вже майже на годину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 13:15 парламентарі досі не повернулися до роботи у сесійній залі, хоча перерва у засіданні повинна була тривати до 12:30, передає кореспондент УНН.
Так, о 12:30 парламентарі пішли на тридцятихвилинну перерву, проте досі засідання не продовжили. Наразі нардепи збираються у сесійній залі, але в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк відсутня.
Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.