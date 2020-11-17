Перерва у ВР затягнулася вже майже на годину

Так, о 12:30 парламентарі пішли на тридцятихвилинну перерву, проте досі засідання не продовжили. Наразі нардепи збираються у сесійній залі, але в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк відсутня.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.