Перерва у ВР затягнулася вже майже на годину

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станом на 13:15 парламентарі досі не повернулися до роботи у сесійній залі, хоча перерва у засіданні повинна була тривати до 12:30, передає кореспондент УНН.

Так, о 12:30 парламентарі пішли на тридцятихвилинну перерву, проте досі засідання не продовжили. Наразі нардепи збираються у сесійній залі, але в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк відсутня.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.

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