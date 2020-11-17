Перерыв в ВР затянулся уже почти на час

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 24016 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 66907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105428 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 82571 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93143 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101940 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101193 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 13:15 парламентарии до сих пор не вернулись к работе в сессионном зале, хотя перерыв в заседании должен был продолжаться до 12:30, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:30 парламентарии пошли на тридцатиминутный перерыв, однако до сих пор заседания не продлили. Сейчас нардепы собираются в сессионном зале, но и.о. главы ВРУ Елена Кондратюк отсутствует.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.

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