Переможців літературного конкурсу імені кримського поета нагородили в Києві

“Цього року ми вдруге провели фінал нашого Всеукраїнського літературного дитячого конкурсу імені поета Данила Кононенка. Заснований він був 20 років тому, 10 років Данило Кононенко був головою журі цього конкурсу. На жаль, два роки тому його не стало”, — сказав він.

На конкурс було подано близько ста заявок з різних регіонів України, серед них — 8 з анексованого Криму. Переможців нагороджували в номінаціях “Гран-прі”, “Поезія”, “Проза” та “Публіцистика”.

Переможницею конкурсу в номінації “Поезія” стала Ілона Котовщик.

“Минулого року у віці 12 років Ілона перемогла у номінації „Гран-прі“. За правилами вона не могла брати участь у конкурсі, але після прочитання її твору "Бог війни", ми не могли залишити це осторонь і не залучити до конкурсу. Адже не кожен дорослий зміг би так написати”, — сказав один із спікерів.

Друге місце посіла кримська татарка Ельмас Зекієва в номінації “Проза” та третє місце в номінації “Поезія” посіла Катерина Гетало, з селища Іванівка Херсонської області, з віршем, присвяченим анексії Криму.

Як повідомляв УНН, у січні українця та білоруса нагородили міжнародною літературною премією “Воїн світла” за твори, герої яких борються проти російської окупації.