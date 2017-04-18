Победителей литературного конкурса имени крымского поэта наградили в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93873 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148407 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114557 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111339 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103402 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106774 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103349 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151644 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Победителей литературного конкурса имени крымского поэта наградили в Киеве

Победителей литературного конкурса имени крымского поэта наградили в Киеве

Киев  •  УНН

 • 6578 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В понедельник в Театре на Подоле в столице наградили победителей Всеукраинского литературного конкурса «Мы - дети твои, Украина!" имени крымского поэта Даниила Кононенко. Об этом на брифинге сообщил главный редактор издания "Крымская светлица" Виктор Качула, передает УНН.

"В этом году мы второй раз провели финал нашего Всеукраинского литературного детского конкурса имени поэта Даниила Кононенко. Основан он был 20 лет назад, 10 лет Даниил Кононенко был председателем жюри этого конкурса. К сожалению, два года назад его не стало", - сказал он.

На конкурс было подано около ста заявок из разных регионов Украины, среди них - 8 из аннексированного Крыма. Победителей награждали в номинациях "Гран-при", "Поэзия", "Проза" и "Публицистика".

Победительницей конкурса в номинации "Поэзия" стала Илона Котовщик.

"В прошлом году в возрасте 12 лет Илона победила в номинации "Гран-при". По правилам она не могла участвовать в конкурсе, но после прочтения ее произведения "Бог войны", мы не могли оставить его в стороне и не привлечь к конкурсу. Ведь не каждый взрослый смог бы так написать", - сказал один из спикеров.

Второе место заняла крымская татарка Эльмас Зекиева в номинации "Проза" и третье место в номинации "Поэзия" заняла Екатерина Гетало из поселка Ивановка Херсонской области со стихотворением, посвященным аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, в январе украинца и белоруса наградили международной литературной премией "Воин света" за произведения, герои которых борются против российской оккупации.

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