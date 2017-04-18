Победителей литературного конкурса имени крымского поэта наградили в Киеве

"В этом году мы второй раз провели финал нашего Всеукраинского литературного детского конкурса имени поэта Даниила Кононенко. Основан он был 20 лет назад, 10 лет Даниил Кононенко был председателем жюри этого конкурса. К сожалению, два года назад его не стало", - сказал он.

На конкурс было подано около ста заявок из разных регионов Украины, среди них - 8 из аннексированного Крыма. Победителей награждали в номинациях "Гран-при", "Поэзия", "Проза" и "Публицистика".

Победительницей конкурса в номинации "Поэзия" стала Илона Котовщик.

"В прошлом году в возрасте 12 лет Илона победила в номинации "Гран-при". По правилам она не могла участвовать в конкурсе, но после прочтения ее произведения "Бог войны", мы не могли оставить его в стороне и не привлечь к конкурсу. Ведь не каждый взрослый смог бы так написать", - сказал один из спикеров.

Второе место заняла крымская татарка Эльмас Зекиева в номинации "Проза" и третье место в номинации "Поэзия" заняла Екатерина Гетало из поселка Ивановка Херсонской области со стихотворением, посвященным аннексии Крыма.

Как сообщал УНН, в январе украинца и белоруса наградили международной литературной премией "Воин света" за произведения, герои которых борются против российской оккупации.