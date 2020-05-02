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Перемога вивела клуб двох українців у лідери чемпіонату Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Поєдинком за участі ФК "Мінськ" та "Торпердо-БелАЗ" стартувала програма 7-го туру чемпіонату Білорусі з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Перемога вивела клуб двох українців у лідери чемпіонату Білорусі

Зустріч видалась напрочуд результативною. Перший тайм завершився з рахунком 4:1 на користь гостей з "Торпедо-БелАЗ".

Наприкінці баталії команди обмінялися ще по голу – 5:2.

У складі переможців весь матч у запасі провели український воротар Родіон Сямук та півзахисник Дмитро Юсов. У "Мінська" повну зустріч відіграли наші Чаговець та Рижук.

Додамо, "Торпердо-БелАЗ" набрав 14 очок і вийшов на першу сходинку. Але у суперників клубу ще матч у запасі.

Українські Національні Новини

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