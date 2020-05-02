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Победа вывела клуб двух украинцев в лидеры чемпионата Беларуси

Киев • УНН

 • 15090 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Поединком с участием ФК "Минск" и "Торпердо-БелАЗ" стартовала программа 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Победа вывела клуб двух украинцев в лидеры чемпионата Беларуси

Встреча выдалась на удивление результативной. Первый тайм завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из “Торпедо-БелАЗ”.

В конце баталии команды обменялись еще по голу — 5:2.

В составе победителей весь матч в запасе провели украинский вратарь Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Юсов. У “Минска” полную встреча сыграли наши Чаговець и Рыжук.

Добавим, “Торпердо-БелАЗ” набрал 14 очков и вышел на первое место. Но у соперников клуба еще матч в запасе.

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