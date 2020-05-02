Победа вывела клуб двух украинцев в лидеры чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Поединком с участием ФК "Минск" и "Торпердо-БелАЗ" стартовала программа 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Встреча выдалась на удивление результативной. Первый тайм завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из “Торпедо-БелАЗ”.
В конце баталии команды обменялись еще по голу — 5:2.
В составе победителей весь матч в запасе провели украинский вратарь Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Юсов. У “Минска” полную встреча сыграли наши Чаговець и Рыжук.
Добавим, “Торпердо-БелАЗ” набрал 14 очков и вышел на первое место. Но у соперников клуба еще матч в запасе.