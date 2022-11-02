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Перемога України у війні стала б поворотним моментом для світу - Джонсон

Перемога України у війні стала б поворотним моментом для світу - Джонсон

Київ • УНН

 • 424068 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Sky News заявив, що після своєї відставки продовжить активну роботу для підтримки України у війні з російською федерацією. Він наголосив, що перемога України у цій війні стала б поворотним моментом для світу, передає УНН.

За словами колишнього прем’єра, світова спільнота має виявляти зараз стратегічну терплячість для подальшої підтримки українців.

Цитата

“Здобутки від продовження підтримки України величезні, бо ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу, і що ми готові відстоювати ті цінності у Європі”, - наголошує Джонсон.

Деталі

На його думку, головна небезпека полягає у спокусі піти на поступки росії. Джонсон назвав загрозою спроби підштовхування України до територіальних поступок москві, що, за його словами, «лише заохотить путіна до подальшої агресії».

Джонсон також схвально відгукнувся про підтримку України, яку надають США. Він сказав, що США “позитивно здивувала Велику Британію” у підтримці України.

“Джо Байден діяв абсолютно дивовижно і дехто можливо не очікує, що я таке скажу, але я справді вважаю, що Америка нас дуже позитивно здивувала”, - додав Джонсон.

Він також зауважив, що завжди є підстави турбуватися, що американське бажання підтримувати Україну може зменшитися, але підкреслив, що у приватних розмовах зокрема з республіканцями бачив, що американські політики «розуміють важливість цієї боротьби».

Доповнення

Газета The Telegraph повідомила, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір просувати “план Маршалла” для України шляхом створення нової організації для відбудови зруйнованої війною економіки.

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