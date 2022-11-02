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Победа Украины в войне стала бы поворотным моментом для мира - Джонсон

Победа Украины в войне стала бы поворотным моментом для мира - Джонсон

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News заявил, что после своей отставки продолжит активную работу для поддержки Украины в войне с российской федерацией. Он отметил, что победа Украины в этой войне стала бы поворотным моментом для мира, передает УНН.

По словам бывшего премьера, мировое сообщество должно проявлять сейчас стратегическую терпеливость для дальнейшей поддержки украинцев.

Цитата

“Достижения от продолжения поддержки Украины огромны, потому что мы впервые за десятилетия показали, что мы действительно верим в демократию и свободу, и что мы готовы отстаивать те ценности в Европе”, - отмечает Джонсон.

Детали

По его мнению, главная опасность заключается в искушении пойти на уступки россии. Джонсон назвал угрозой попытки подталкивания Украины к территориальным уступкам москве, что, по его словам, «только поощрит путина к дальнейшей агрессии».

Джонсон также одобрительно отозвался о поддержке Украины, которую оказывают США. Он сказал, что США “положительно удивила Великобританию” в поддержке Украины.

“Джо Байден действовал совершенно удивительно и некоторые возможно не ожидает, что я такое скажу, но я действительно считаю, что Америка нас очень положительно удивила”, - добавил Джонсон.

Он также отметил, что всегда есть основания беспокоиться, что американское желание поддерживать Украину может уменьшиться, но подчеркнул, что в частных разговорах в частности с республиканцами видел, что американские политики «понимают важность этой борьбы».

Дополнение

Газета The Telegraph сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен продвигать “план Маршалла” для Украины путем создания новой организации для восстановления разрушенной войной экономики.

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