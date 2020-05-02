Перемога над російською командою вивела українців в лідери кіберспортивного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український колектив Natus Vincere піднявся на першу сходинку турнірної таблиці кіберспортивного турніру з"Dota 2 - WePlay! Pushka League Season 1, передає УНН з посиланням на liquipedia.net.
"Народжені перемагати" з рахунком 2:1 обіграли одного з головних фаворитів ліги – російський Virtus.pro.
Таким чином, Natus Vincere має в активі 4 виграші при одній поразці та очолює одну з двох груп з семи команд. До плей-офф вийдуть по 4 кращі команди з двох груп.
Додамо, перший дивізіон WePlay! Pushka League проходить з 23 квітня по 12 травня. 14 команд розіграють між собою 250 тисяч доларів. Переможець отримає 70 тисяч.