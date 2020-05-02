Победа над российской командой вывела украинцев в лидеры киберспортивного турнира

"Рожденные побеждать" со счетом 2:1 обыграли одного из главных фаворитов лиги - российский Virtus.pro.

Таким образом, Natus Vincere в активе 4 выигрыше при одном поражении и возглавляет одну из двух групп из семи команд. В плей-офф выйдут по 4 лучших команды из двух групп.

Добавим, первый дивизион WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая. 14 команд разыграют между собой 250 000 долларов. Победитель получит 70 000.