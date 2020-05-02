Победа над российской командой вывела украинцев в лидеры киберспортивного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский коллектив Natus Vincere поднялся на первую строчку турнирной таблицы киберспортивного турнира по "Dota 2 - WePlay! Pushka League Season 1, передает УНН со ссылкой на liquipedia.net.
"Рожденные побеждать" со счетом 2:1 обыграли одного из главных фаворитов лиги - российский Virtus.pro.
Таким образом, Natus Vincere в активе 4 выигрыше при одном поражении и возглавляет одну из двух групп из семи команд. В плей-офф выйдут по 4 лучших команды из двух групп.
Добавим, первый дивизион WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая. 14 команд разыграют между собой 250 000 долларов. Победитель получит 70 000.