Перемир'я у Сирії загалом дотримується - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Загальнонаціональне перемир'я у Сирії, за деякими винятками, тримається. Про це заявив як спецпосланець ООН із питань сирійської кризи Стаффан Ді Містура, так і Росія з Туреччиною, які виступали посередниками, передає УНН з посиланням на Euronews.
Однак повідомляється, що вибухи все-таки де-не-де досі лунають.
Зокрема, сирійська авіація завдала ударів по оплоту повстанців — місту Ідліб. Як заявили у Дамаску, ціллю стали радикальні ісламісти з організації “Фронт ан-Нусра”, на яких перемир’я не поширюється.
Також турецькі літаки продовжують полювати на ісламістів з угруповання “Ісламська держава” у місті Аль-Баб та його околицях.
У четвер у турецькому генштабі заявили, що авіація зробила 40 бойових вильотів і знищила важливі укріплення та штаби ісламістів.
Ще одним порушенням перемир’я є бої за долину річки Барада поблизу Дамаска. Там розташоване джерело питної води, яке живить 70% будинків столичного регіону. Його контролюють повстанці, а армія намагається відбити. У результаті боїв джерело пошкоджено.
Раніше повідомлялось, що сторонам вдалося домовитися, щоб туди потрапила ремонтна бригада і відновила водопостачання, але пізніше ці повідомлення спростували.
Як повідомляв УНН, Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії.
Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого — не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання “Ісламська держава”, а також “Джабхат Фатех аш-Шам” і курдські ополчення.
Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Британія наполягають на тому, що він повинен піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійської кризи.