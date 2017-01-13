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Перемир'я у Сирії загалом дотримується - ООН

Перемир'я у Сирії загалом дотримується - ООН

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Загальнонаціональне перемир'я у Сирії, за деякими винятками, тримається. Про це заявив як спецпосланець ООН із питань сирійської кризи Стаффан Ді Містура, так і Росія з Туреччиною, які виступали посередниками, передає УНН з посиланням на Euronews.

Однак повідомляється, що вибухи все-таки де-не-де досі лунають.

Зокрема, сирійська авіація завдала ударів по оплоту повстанців — місту Ідліб. Як заявили у Дамаску, ціллю стали радикальні ісламісти з організації “Фронт ан-Нусра”, на яких перемир’я не поширюється.

Також турецькі літаки продовжують полювати на ісламістів з угруповання “Ісламська держава” у місті Аль-Баб та його околицях.

У четвер у турецькому генштабі заявили, що авіація зробила 40 бойових вильотів і знищила важливі укріплення та штаби ісламістів.

Ще одним порушенням перемир’я є бої за долину річки Барада поблизу Дамаска. Там розташоване джерело питної води, яке живить 70% будинків столичного регіону. Його контролюють повстанці, а армія намагається відбити. У результаті боїв джерело пошкоджено.

Раніше повідомлялось, що сторонам вдалося домовитися, щоб туди потрапила ремонтна бригада і відновила водопостачання, але пізніше ці повідомлення спростували.

Як повідомляв УНН, Радбез ООН одноголосно схвалив резолюцію на підтримку припинення вогню в Сирії.

Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого — не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання “Ісламська держава”, а також “Джабхат Фатех аш-Шам” і курдські ополчення.

Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Британія наполягають на тому, що він повинен піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійської кризи.

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