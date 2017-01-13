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Перемирие в Сирии в целом соблюдается - ООН

Перемирие в Сирии в целом соблюдается - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Общенациональное перемирие в Сирии, за некоторыми исключениями, соблюдается. Об этом заявил как спецпосланник ООН по вопросам сирийского кризиса Стаффан Ди Мистура, так и Россия с Турцией, которые выступали посредниками, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Однако сообщается, что взрывы все-таки кое-где до сих пор звучат.

В частности, сирийская авиация нанесла удары по оплоту повстанцев - городу Идлиб. Как заявили в Дамаске, целью стали радикальные исламисты из организации "Фронт ан-Нусра", на которых перемирие не распространяется.

Также турецкие самолеты продолжают охотиться на исламистов из группировки "Исламское государство" в городе Аль-Баб и его окрестностях.

В четверг в турецком генштабе заявили, что авиация совершила 40 боевых вылетов и уничтожила важные укрепления и штабы исламистов.

Еще одним нарушением перемирия являются бои за долину реки Барада вблизи Дамаска. Там расположен источник питьевой воды, питающий 70% домов столичного региона. Его контролируют повстанцы, а армия пытается отбить. В результате боев источник поврежден.

Ранее сообщалось, что сторонам удалось договориться, чтобы туда попала ремонтная бригада и возобновила водоснабжение, но позже эти сообщения опровергли.

Как сообщал УНН, Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой - не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистские группировки "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдское ополчение.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках любого урегулирования сирийского кризиса.

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