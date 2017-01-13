Перемирие в Сирии в целом соблюдается - ООН

КИЕВ. 13 января. УНН. Общенациональное перемирие в Сирии, за некоторыми исключениями, соблюдается. Об этом заявил как спецпосланник ООН по вопросам сирийского кризиса Стаффан Ди Мистура, так и Россия с Турцией, которые выступали посредниками, передает УНН со ссылкой на Euronews.