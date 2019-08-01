Перемир'я на Донбасі: бойовики здійснили чотири обстріли, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі чотири рази порушили заборону на використання будь-якої зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Упродовж доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, "збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.