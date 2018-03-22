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Перехід на літний час: Львівська залізниця змінила графік руху низки поїздів

Київ • УНН

 • 11530 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Курсування низки приміських поїздів на Львівщині буде скасовано у зв'язку з переходом на літній час. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Львівської залізниці.

"У зв’язку з переходом на літній час із переведенням стрілки годинника на 1 годину вперед на магістралі відсутня технічна можливість пропуску приміських поїздів на дільниці Делятин-Рахів. Зважаючи на це, у вказані дні буде відмінено курсування приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Так, 24 березня не курсуватиме потяг №6445 Коломия–Яремче. А 25 березня - такі потяги, як №6446 Яремче–Коломия, №6403 Івано-Франківськ–Рахів, №6404 Рахів–Івано-Франківськ.

Нагадаємо, літній час в Україні запровадять  з 25 березня.

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