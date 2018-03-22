Переход на летнее время: Львовская железная дорога изменила график движения ряда поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Курсирования ряда пригородных поездов во Львовской области будет отменено в связи с переходом на летнее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской железной дороги.
"В связи с переходом на летнее время с переводом стрелки часов на 1 час вперед на магистрали отсутствует техническая возможность пропуска пригородных поездов на участке Делятин-Рахов. Учитывая это, в указанные дни будет отменено курсирование пригородных поездов", - говорится в сообщении.
Так, 24 марта не будет курсировать поезд №6445 Коломыя-Яремче. А 25 марта - такие поезда, как №6446 Яремче-Коломыя, №6403 Ивано-Франковск-Рахов, №6404 Рахов-Ивано-Франковск.
Напомним, летнее время в Украине введут с 25 марта.