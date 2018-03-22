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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 4798 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12077 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58672 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71599 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Переход на летнее время: Львовская железная дорога изменила график движения ряда поездов

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Курсирования ряда пригородных поездов во Львовской области будет отменено в связи с переходом на летнее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской железной дороги.

"В связи с переходом на летнее время с переводом стрелки часов на 1 час вперед на магистрали отсутствует техническая возможность пропуска пригородных поездов на участке Делятин-Рахов. Учитывая это, в указанные дни будет отменено курсирование пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Так, 24 марта не будет курсировать поезд №6445 Коломыя-Яремче. А 25 марта - такие поезда, как №6446 Яремче-Коломыя, №6403 Ивано-Франковск-Рахов, №6404 Рахов-Ивано-Франковск.

Напомним, летнее время в Украине введут с 25 марта.

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