Перекази заробітчан за місяць перевищили докарантинний рівень на 12,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Обсяг грошових переказів в Україну за дев'ять місяців 2020 року становив 8,481 млрд дол., що на 220 млн дол. або 2,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому за вересень переказано понад 1 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну.
Так, у вересні цього року переказали в Україну 1,1 млрд дол., тоді як у вересні минулого року ця сума сягала 1,04 млрд дол. Так, обсяги переказів у вересні цього року зросли на 58 млн дол., або 5,6%.
При цьому переказана сума у вересні перевищила докарантинний рівень (у лютому) на 12,5% і є найвищим показником за місяць з початку поточного року.
Із 8,48 млрд дол., переказаних цього року в Україні, через неформальні канали надійшло 3,14 млрд грн, через коррахунки банків - 3,39 млрд грн, через міжнародні платіжні системи - 1,95 млрд грн.
Нагадаємо, реальна зарплата у вересні зросла на 9,7%.