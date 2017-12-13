Переговорної платформи для звільнення українських політв'язнів в РФ немає - батько Павла Гриба

Рідні звернулися до ЄСПЛ в порядку статті 39 Регламенту суду, після чого суд витребував у Росії деякі відомості про стан здоров'я викраденого українця. Однак батько Павла Ігор Гриб стверджує, що реальний стан здоров'я може бути значно гіршим, оскільки надана інформація не повна. В інтерв'ю УНН Ігор Гриб розповів, чи можна розраховувати на пом'якшення запобіжного заходу на наступному судовому засіданні щодо його викраденого сина і як проходили засідання суду.

- Ви повідомили, що 19 грудня відбудеться судове засідання щодо запобіжного заходу, чи є в справі якісь нові обставини?

- У цій справі ще триває досудове слідство, там поки жодних змін немає. Оскільки утримання під вартою до 4 січня, тому було вирішено провести це засідання 19 грудня. Далі повинні в січні місяці, наскільки мені відомо, російська сторона планує провести якісь слідчі дії. У принципі, вони і проводяться постійно.

- Ви говорите, постійно проводяться слідчі дії, які саме? Про які слідчі дії вам відомо?

- Я не хотів би про це говорити. Давайте дочекаємося того часу, коли про це можна буде говорити. Але є великий мінус: вже минуло більше трьох місяців і ми не знаємо, як батьки, про стан Павла, про те, який реальний стан, нам досі не відомо. Ви знаєте, лікарів (українських - ред.) не пустили і, за інформацією консулів, які там були, сказали, що Павло купив ліки за свій рахунок, але їх йому не дають.

- Павло купив за свої гроші ліки? Звідки у нього в російському СІЗО свої гроші і де він купив ці ліки?

- Цього я не знаю.

- Напередодні офіс Омбудсмена опублікував відповідь російської сторони про стан Павла. Зокрема, йшлося про те, що йому російські тягнути поставили якийсь діагноз. Розкажіть докладніше, що Вам про це відомо?

- Значить, українським адвокатом була написана скарга до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ - ред.) за правилом 39 (забезпечувальні заходи, що застосовуються ЄСПЛ відповідно до правила 39 Регламенту, які полягають в забороні державі здійснювати ті дії - ред.). Європейський суд оперативно на це відреагував і направив запит Російській Федерації щодо стану здоров'я Павла і того, яка йому надається медична допомога.

Російською стороною було проведено медичне обстеження на базі якоїсь лікарні в Краснодарі, і ця інформація була надана в ЄСПЛ, і ми могли з нею ознайомитися. Коли результати цього обстеження були показані лікарю, який з дитинства веде Павла, який знає всі його хвороби, то стало зрозуміло, що рівень медичного обстеження був дуже слабкий. Були поставлені не ті діагнози, які реально існують. Скажімо так, вони зробили висновок, що він здоровий і жодна хвороба не несе його життю жодної загрози. Ми проаналізували також матеріали, які надала російська сторона - складно було зрозуміти, які результати аналізів насправді і ми написали скаргу до ЄСПЛ.

Європейський суд направив повторний лист російській стороні і лише після цього Росія більш розширено надала відповідь. Але, знову ж таки, реального стану Павла діагнози не підтверджують. І те, що Москалькова (російський Омбудсмен - ред.) Написала Лутковській (український Омбудсмен - ред.), грунтувалося виключно на цих результатах - про те, що він здоровий, про те, що йому дають ліки. Але, за інформацією адвокатів, Павлу стало ще гірше.

- На минулому засіданні щодо запобіжного заходу захист клопотав відпустити Павла під домашній арешт, враховуючи стан здоров'я...

- Консули, які були присутні на тому суді, дали письмове підтвердження, що вони фінансують житло, де Павло б жив в Краснодарі, перебуваючи під домашнім арештом, але російська сторона відмовила в цьому.

- Чи є ризик, що суд знову відмовить в пом'якшенні запобіжного заходу, враховуючи результати медичного обстеження, проведеного російськими лікарями?

- Так, ви праві. Надії, що вони поміняють запобіжний захід, практично немає. Вони не дають ні спілкуватися... На минулий суд їздила моя дружина і спрямували клопотання щодо надання можливості побачиться з сином. Ці клопотання були і від матері, і від адвоката, але російський слідчий такого дозволу не надав.

- Чи не небезпечно Вашій дружині відвідувати Росію? Особисто Ви не намагалися поїхати на суд до сина, з огляду на всі ризики?

- Я не їду з тієї причини, що ви говорите, а дружина їде в супроводі консулів. Сподіваємося, що обійдеться без затримань і провокацій. На судове засідання поїде дружина і ми сподіваємося, що хоч в залі засідань вдасться перекинутися хоч парою слів.

- Минулого разу, коли Ваша дружина їздила на суд, їм побачиться не вдалося?

- Минулого разу це був апеляційний суд щодо запобіжного заходу і його не привозили. Це відбувалося в режимі відеоконференції.

- Павлу жодного разу так і не дозволили зв'язатися з родиною?

- Ні. Ми і листи писали, і конверти передавали, але, на жаль, більше трьох місяців вже і ніяких звісток не було. Він у повній ізоляції, у повному вакуумі.

- Ви спілкуєтеся з адвокатами Павла з Росії?

- У нас є в Україні адвокат - Євгенія Закревська, але вона, на жаль, не має доступу до Павла і не може до нього поїхати. Сабінін (Андрій Сабінін - ред.) - це державний адвокат (з РФ - ред.), адвокат, з яким ми підписали угоду, який захищав нашого сина.

- Ви неодноразово говорили про організацію, яка б допомагала визволяти утримуваних в РФ. Розкажіть докладніше, якою Ви бачите цю допомогу?

- Давайте я поясню: у нас є люди, які утримуються в ОРДЛО - це один формат. Про цих людей йде розмова на мінській платформі. Українські громадяни, які затримуються і утримуються в російських в'язницях, на території окупованого Криму - це зовсім інша теорія. Що стосується цієї категорії, це люди, які затримані за політичними мотивами, за версіями "шпигунство" і іншим політично мотивованим статтями. Це абсолютно інша категорія людей.

Так ось, для цієї категорії людей жодної переговорної платформи немає. В Україні не існує жодного органу, який би займався роботою зі звільнення таких людей. Так ось, ми, родичі політичних в'язнів, створили громадську організацію, яка називається "Організація родичів політв'язнів Кремля". Уже створили і документи перебувають на оформленні в Мін'юсті.

- Коли наступного разу консул відвідає Вашого сина?

- Такий візит відбувається раз на місяць. Консул відвідував Павла тричі і в останній візит зустріч тривала 7 хвилин.

- Це за процедурою або так було вирішено конкретно в цьому випадку?

- Це вирішує слідчий.