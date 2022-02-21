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Мінський переговорний процес перебуває на нульовій позначці з 2015 року - Козак

Мінський переговорний процес перебуває на нульовій позначці з 2015 року - Козак

Київ • УНН

 • 93592 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Переговорний процес щодо Донбасу в межах Мінських переговорів перебуває "на нульовій позначці" з 2015 року, заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак на терміновому засіданні Ради безпеки Росії, передає кореспондент УНН.

Цитата

"(Мінський процес – ред.) знаходиться на нульовій позначці з 2015 року. Я хочу нагадати, що відповідно до мінського комплексу заходів, діалог про майбутній режим, статус Донбасу у складі постконфліктної України мав розпочатися наступного дня після завершення відведення важких озброєнь", - сказав Козак.

За його словами, це відведення важких озброєнь нібито було зафіксовано 8 березня 2015 року, і з 9 березня мав розпочатися цей діалог.

Додамо

Рада безпеки Російської Федерації на засіданні сьогодні має визначити подальші кроки щодо питання визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

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