Переговори Росії та США щодо контролю над озброєннями розпочнуться в Каїрі 29 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. росія та США проведуть зустрічі у столиці Єгипту Каїрі з 29 листопада по 6 грудня, щоб урегулювати питання, пов'язані з новим договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), повідомив заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков, пише УНН.
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Порядок денний переговорів у Каїрі дуже різноманітний, і для росії все готово, сказав рябков місцевому каналу RTVI.
Однак він вказав, що США можуть використовувати зустріч, щоб порушити сторонні теми і спробувати перетворити «розмови професіоналів» на «спробу політизації».
Він також засудив твердження про те, що Москва планує застосувати ядерну зброю, назвавши їх «спробами демонізувати росію».
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У лютому 2021 року дві країни домовилися продовжити пакт щодо контролю над ядерними озброєннями ще на п'ять років.
Проте у серпні цього року Москва призупинила американські інспекції своїх ядерних об'єктів.