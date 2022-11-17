Переговори Росії та США щодо контролю над озброєннями розпочнуться в Каїрі 29 листопада

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Порядок денний переговорів у Каїрі дуже різноманітний, і для росії все готово, сказав рябков місцевому каналу RTVI.

Однак він вказав, що США можуть використовувати зустріч, щоб порушити сторонні теми і спробувати перетворити «розмови професіоналів» на «спробу політизації».

Він також засудив твердження про те, що Москва планує застосувати ядерну зброю, назвавши їх «спробами демонізувати росію».

Додамо

У лютому 2021 року дві країни домовилися продовжити пакт щодо контролю над ядерними озброєннями ще на п'ять років.

Проте у серпні цього року Москва призупинила американські інспекції своїх ядерних об'єктів.