Детали

Повестка дня переговоров в Каире очень разнообразна, и для россии все готово, сказал рябков местному каналу RTVI.

Однако он указал, что США могут использовать встречу, чтобы поднять посторонние темы и попытаться превратить «разговоры профессионалов» в «попытку политизации».

Он также осудил утверждение о том, что Москва планирует применить ядерное оружие, назвав их «попытками демонизировать россию».

Добавим

В феврале 2021 года две страны договорились продлить пакт по контролю над ядерными вооружениями еще на пять лет.

Однако в августе этого года Москва приостановила американские инспекции своих ядерных объектов.