Переговоры России и США по контролю над вооружениями начнутся в Каире 29 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. россия и США проведут встречи в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы урегулировать вопросы, связанные с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщил заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков, пишет УНН.
Детали
Повестка дня переговоров в Каире очень разнообразна, и для россии все готово, сказал рябков местному каналу RTVI.
Однако он указал, что США могут использовать встречу, чтобы поднять посторонние темы и попытаться превратить «разговоры профессионалов» в «попытку политизации».
Он также осудил утверждение о том, что Москва планирует применить ядерное оружие, назвав их «попытками демонизировать россию».
Добавим
В феврале 2021 года две страны договорились продлить пакт по контролю над ядерными вооружениями еще на пять лет.
Однако в августе этого года Москва приостановила американские инспекции своих ядерных объектов.