Переговоры России и США по контролю над вооружениями начнутся в Каире 29 ноября

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. россия и США проведут встречи в столице Египта Каире с 29 ноября по 6 декабря, чтобы урегулировать вопросы, связанные с новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщил заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков, пишет УНН.

Детали

Повестка дня переговоров в Каире очень разнообразна, и для россии все готово, сказал рябков местному каналу RTVI.

Однако он указал, что США могут использовать встречу, чтобы поднять посторонние темы и попытаться превратить «разговоры профессионалов» в «попытку политизации».

Он также осудил утверждение о том, что Москва планирует применить ядерное оружие, назвав их «попытками демонизировать россию».

Добавим

В феврале 2021 года две страны договорились продлить пакт по контролю над ядерными вооружениями еще на пять лет.

Однако в августе этого года Москва приостановила американские инспекции своих ядерных объектов.

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