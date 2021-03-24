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Передумали: уряд каже, у парках і скверах можна ходити без масок

Київ • УНН

 • 19058 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Згідно зі змінами до урядової постанови, масковий режим не передбачений у парках і скверах. Відповідну інформацію уточнює міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

Цитата

“У МОЗ внесли зміни до постанови від 22 березня 2021 р. № 230 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236“, якими визначили конкретний перелік місць обов’язкового носіння масок у регіонах „червоної зони“ епіднебезпеки. Так, згідно з цими змінами, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це помилково зазначили у своїх новинах деякі ЗМІ”, — зазначили у МОЗ.

Деталі

Повідомляється водночас, що носіння масок є обов’язковим у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр.

Що було раніше

Кабінет міністрів України цього тижня затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборонено на територіях загального користування в “червоній” зоні перебувати без масок.

Згідно з текстом документа, в “червоній” зоні забороняється перебувати на “територіях загального користування” без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Додамо, що згідно з законом України про благоустрій населених пунктів, до “територій загального користування” належать:

— парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
— пам’ятки культурної та історичної спадщини;
— майдани, площі, бульвари, проспекти;
— вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
— пляжі;
— кладовища;
— інші території загального користування.

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