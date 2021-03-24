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21:00 • 34515 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 51185 просмотра

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Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок

Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок

Киев  •  УНН

 • 19045 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Согласно изменениям к правительственному постановлению, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах. Соответствующая информация уточняет Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Цитата

"В Минздраве внесли изменения в постановление от 22 марта 2021 года № 230 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236", которыми определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах "красной зоны" эпидопасности. Так, согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ", - отметили в Минздраве.

Детали

Сообщается в то же время, что ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Что было раньше

Кабинет министров Украины на этой неделе утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрещено на территориях общего пользования в "красной" зоне находиться без масок.

Согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается находиться на "территориях общего пользования" без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Добавим, что согласно закону Украины о благоустройстве населенных пунктов, к "территориям общего пользования" относятся:

- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.

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