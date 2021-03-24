Передумали: правительство говорит, в парках и скверах можно ходить без масок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Согласно изменениям к правительственному постановлению, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах. Соответствующая информация уточняет Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.
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"В Минздраве внесли изменения в постановление от 22 марта 2021 года № 230 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236", которыми определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах "красной зоны" эпидопасности. Так, согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ", - отметили в Минздраве.
Детали
Сообщается в то же время, что ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Что было раньше
Кабинет министров Украины на этой неделе утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрещено на территориях общего пользования в "красной" зоне находиться без масок.
Согласно тексту документа, в "красной" зоне запрещается находиться на "территориях общего пользования" без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Добавим, что согласно закону Украины о благоустройстве населенных пунктов, к "территориям общего пользования" относятся:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.