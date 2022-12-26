Передавав дані про розташування стратегічних об’єктів: на Дніпропетровщині судитимуть агента кремля

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"Встановлено, що з травня 2022 року мешканець міста Дніпра на виконання завдань представників фсб рф збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ. Він інформував представників держави-агресора про переміщення української військової техніки, кількості, напрямку її руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, інформатор передавав розвідувальні дані у вигляді фото та відео через Telegram. При цьому він усвідомлював, що надану інформацію російські військові можуть використати для ракетних ударів по цих об’єктах.

Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання куратора спецслужб рф, повідомили в Офісі Генпрокурора. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, за допомогою якого агент спілкувався з ворогом.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури стосовно чоловіка скерували до суду обвинувальний акт. Його звинувачують у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Прокурори у суді довели, що житель одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні "лнр". Його засудили до 15 років позбавлення волі.