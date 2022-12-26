Передавал данные о расположении стратегических объектов: в Днепропетровской области будут судить агента кремля

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. С мая 2022 года житель Днепра, выполняя задачи представителей спецслужб рф, собирал и передавал информацию врагу о местах дислокации подразделений ВСУ. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания, его обвиняют в государственной измене. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Офиса Генерального прокурора Украины.

Цитата

"Установлено, что с мая 2022 года житель города Днепра на выполнение задач представителей фсб рф собирал и передавал им информацию о местах дислокации подразделений ВСУ. Он информировал представителей государства-агрессора о перемещении украинской военной техники, количестве, направлении ее движения, расположении железнодорожных вокзалов и аэродромов в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, информатор передавал разведывательные данные в виде фото и видео через Telegram. При этом он осознавал, что предоставленную информацию российские военные могут использовать для ракетных ударов по этим объектам.

Мужчину задержали во время выполнения очередного задания куратора спецслужб рф, сообщили в Офисе Генпрокурора. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, с помощью которого агент общался с врагом.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в отношении мужчины направили в суд обвинительный акт. Его обвиняют в совершении государственной измены в условиях военного положения.

Напомним

Прокуроры в суде доказали, что житель одного из сел Луганской области с 2014 года принимал участие в незаконном вооруженном формировании "лнр". Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

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